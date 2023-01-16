Годовалый сын Кати Жужи Алекс попал в больницу Дубая с травмой головы

В минувшие выходные Катя Жужа изрядно понервничала. Ее младший сын получил травму головы. Годовалого малыша теелведущей срочно отвезли в больницу Дубая.

По словам девушки, все случилось из-за няни-иностранки. Она, судя по всему, не очень хорошо смотрела за маленьким ребенком.

«Коротко расскажу о том, как провели выходные. С мужем поехали по делам, дети пошли гулять с нянями. За Алексом смотрела филиппинка. Это мой первый и последний опыт. Няня Макса за ним постоянно смотрела, а филиппинка просто забила на Алекса! Он где-то упал, рассек себе сильно голову о бетонный угол.

Мы приехали в больницу, сыну наложили тейпы для того, чтобы стянуть рану. Сказал, что если бы рана была горизонтальной, пришлось бы зашивать», — написала 34-летняя Катя в микроблоге.

Скорее всего, после произошедшего Жужа распрощалась с горе-няней. Касательно малыша, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.