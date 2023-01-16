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Эпидемиолог Андреев разъяснил, почему молодые люди тяжело переносят COVID-19 и грипп

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Эпидемиолог Андреев разъяснил, почему молодые люди тяжело переносят COVID-19 и грипп
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки объяснил, почему молодые тяжело переносят грипп и коронавирус. По словам Василия Андреева, это связано с тем, что активный иммунитет у молодых людей может порой давать неадекватный иммунный ответ на инфекцию. В итоге у пациентов наблюдается высокая температура и большое поражение легких.

Присоединение второй инфекции может иметь немаловажное значение. Такое бурное развитие болезни с поражением легких характерно для повышенного ответа иммунной системы на разные внешние факторы, в том числе такие, как вирусная инфекция. У молодого поколения иммунитет более активный, он играет отрицательную роль, действуя во вред, а не во благо. 

Врач отметил, что при первых признаках ОРВИ нужно обращаться к медикам, а не заниматься самолечением. Не нужно дожидаться тяжелого течения заболевания, дыхательной недостаточности, когда резко падает сатурация. П словам специалиста, были зафиксированы случаи, когда с первого дня болезни до летального исхода проходило лишь четыре дня, причем даже у молодых.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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