Эпидемиолог Андреев разъяснил, почему молодые люди тяжело переносят COVID-19 и грипп

Врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки объяснил, почему молодые тяжело переносят грипп и коронавирус. По словам Василия Андреева, это связано с тем, что активный иммунитет у молодых людей может порой давать неадекватный иммунный ответ на инфекцию. В итоге у пациентов наблюдается высокая температура и большое поражение легких.

Присоединение второй инфекции может иметь немаловажное значение. Такое бурное развитие болезни с поражением легких характерно для повышенного ответа иммунной системы на разные внешние факторы, в том числе такие, как вирусная инфекция. У молодого поколения иммунитет более активный, он играет отрицательную роль, действуя во вред, а не во благо.

Врач отметил, что при первых признаках ОРВИ нужно обращаться к медикам, а не заниматься самолечением. Не нужно дожидаться тяжелого течения заболевания, дыхательной недостаточности, когда резко падает сатурация. П словам специалиста, были зафиксированы случаи, когда с первого дня болезни до летального исхода проходило лишь четыре дня, причем даже у молодых.