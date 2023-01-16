Юрий Гальцев проинформировал о встрече с раненым бойцом СВО ВС России в госпитале

Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев рассказал о поездке в госпиталь к раненым российским военнослужащим. Во время своего визита к пострадавшим бойцам в ходе выполнения спецоперации актер поднимал боевой дух солдатам, пел композиции с командой актеров и старался всячески развеселить.

Гальцев вспомнил, что его узнала мать одного из раненых. Женщина попросила сделать совместное фото на память. Когда они разговорились, Юрий заметил на кровати у раненого икону Николая Чудотворца. Гальцев поинтересовался у военного, знает ли он молитву Николая-угодника, которую нужно читать на обороте иконы.

"Он ответил: "когда была перестрелка, с той стороны у парня был с собой Николай-угодник". Я немножко вздохнул по-другому: не знаю, объяснить не могу. <...> Он, может, раненый, давай говорить, что раненый", — сказал артист в интервью каналу "Эмпатия Манучи" на Ютуб.

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