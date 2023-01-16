E1.RU: как понять, что у человека оторвался тромб, и сколько времени есть на его спасение

В последнее время проблема формирования тромбов стала распространенной. Главные риски связаны с тем, что образовавшийся тромб может оторваться в любой момент. Как этого не допустить, как себя обезопасить, Как понять, что у человека оторвался тромб, и сколько времени есть на спасение рассказали врачи.

Чтобы избежать тяжелых последствий от отрыва тромба, при первых симптомах нужно вызвать врача если человек побледнел, покрылся потом, появились сильные боли за грудиной, затылке, грудной клетке, внезапно возникшая одышка. Пациента также может беспокоить кровохарканье, резкая боль в груди, потеря сознания.

Чаще всего под фразой «оторвался тромб» подразумевают тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). Она является осложнением венозных тромбозов и тромбофлебитов. Но таким симптомам может предшествовать тромбоз нижних конечностей. У пациента отекает и сильно синеет нога. В таком случае тромб еще не оторвался и не улетел, однако риски, что вскоре это произойдет, велики.

Образование тромбов можно предотвратить. Для этого надо следить за уровнем сахара, холестерина, давлением, свертываемостью крови, избегать травм, длительного стресса, соблюдать диету, физическую активность, питьевой режим.