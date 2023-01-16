Ксения Собчак опубликовала последнее интервью с Кикабидзе, записанное незадолго до смерти актера

Вчера, 15 января, не стало известного актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Известие о его кончине потрясло многих поклонников далеко за пределами родной Грузии. У россиян есть возможность познакомиться с мыслями мэтра незадолго до его смерти. Журналист и ведущая Ксения Собчак успела записать последнее интервью с покойным артистом.

Видео беседы Собчак и Кикабидзе опубликовано на авторском YouTube-канале теледивы. Как рассказала сама светская львица, ролик снимали в Грузии недавно, буквально за несколько недель до кончины.

«Хотели начать новый сезон солнечным выпуском, но получилось, что выпускаем по очень печальному поводу. Ведь главного грузина кинематографа с нами уже нет», - говорится в записи Ксении Анатольевны.

Видео вышло на канале журналистки утром 16 января, но за непродолжительный период времени (на момент написания новости прошло 5 часов) оно успело собрать более 187 тысяч просмотров. В комментариях многие назвали актера одним из самых ярких, талантливых, неподражаемых артистов последних лет, настоящим человеком эпохи...

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