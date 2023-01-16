Лариса Долина заявила, что композитор Максим Дунаевский сделал её счастливой

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина в своих соцсетях опубликовала новый пост. В нем присутствовали трогательные слова, которые предназначались некому мужчине.

Как оказалось, Лариса Александровна решила поздравить с днем рождения Максима Дунаевского. Композитор, по словам артистки, в ее жизни занимает особенную роль. Долина поблагодарила Дунаевского за все, что он сделал для нее. Исполнительница призналась в любви маэстро.

«Макс меня сделал счастливой на всю жизнь! Хочу поздравлять тебя еще много лет! Ты подарил столько красивых песен миру, которые стали любимыми несколькими поколениями! Здоровья желаю, друг мой, вдохновения, творческого полета на долгие годы! Люблю, очень горжусь и дорожу нашей дружбой! За все благодарна!» — написала Долина.