МК: Директор русского театра в Тбилиси Свентицкий рассказал о любви Кикабидзе к России

Директор русского драматического театра им. Александра Грибоедова, который находится в грузинском городе Тбилиси, развеял мифы об отношении умершего актера Вахтанга Кикабидзе к России. Об этом Николай Свентицкий сказал в интервью MК.

По словам общественного деятеля, который много лет был хорошим приятелем покойного актера, Кикабидзе очень любил русских людей и всегда скучал по России.

Театрал считает, что конфликт скончавшегося исполнителя со страной был буквально высосан из пальца, ведь на самом деле Вахтанг никогда не ругал ни один в мире народ.

«Все, что говорили, писали о нем, связывая с политикой, — это полная чушь. Он очень скучал по России. Народ русский не ругал, мог бесплатно спеть. Любил русских, не было концерта, где бы он не пел на русском и русских песен. Он тбилисский человек, интеллигентный, а тбилисцы никакой народ не ругают», - отметил Свентицкий.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался вчера, 15 января, на 85-м году жизни. Актер умер после продолжительной болезни.