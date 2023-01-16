МК: Источник сообщил возможную причину смерти Чуриковой

Одной из самых запоминающихся работ актрисы Инны Чуриковой была роль в кинофильме «Военно-полевой роман». Ее партнером был актер Николай Бурляев. Он поделился воспоминаниями о встрече с артисткой на съемках.

До личной встречи с Инной всегда считал ее актрисой номер один, которой Господь подарил выходящее дарование, способность стать проводницей высоких энергий божественных. Поэтому каждый образ в фильме и спектакле был наделен особой энергетической мощью.

Это чувствовал и я, когда мы с ней работали над «Военно-полевым романом». Это было огромное удовольствие! Все время создания фильма было действительно упоительно. Спокойное и уважительное отношение, время грации и полета. Она постоянно импровизировала, приносила режиссеру свой вариант, видение, тексты, которых не было в сценарии.

Дальше дружба окрепла, мы ездили по миру, представляли этот фильм, подружились, часто встречались. Для нас всех потеря огромная. Я пока не осознал, что ее больше нет. Это самая удивительная и загадочная женщина, - сказал Бурляев МК.