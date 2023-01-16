Охлобыстин заявил, что актер Артур Смольянинов избивал свою экс-супругу Дарью Мельникову

Известный актер Артур Смольянинов (внесен в список иноагентов) вынужден терпеть немало хейта в свой адрес. Слова уехавшего из РФ на Запад артиста о готовности воевать на стороне ВС Украины вызвали в обществе громкий скандал. Коллега звезды фильма «9 рота» Иван Охлобыстин решил припомнить неприятные эпизоды из семейной жизни Артура.

По его словам, Смольянинов, будучи в браке с актрисой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой, позволял себе неоднократно поднимать руку на свою избранницу. При этом Иван призвал прекратить травлю актрисы после скандальных высказываний ее экс-супруга.

«Она ни при чем. Просто он сильно бил ее», - признался звезда «Интернов».

К слову, Охлобыстин Смольянинову приходится не только коллегой и знакомым, но крестным отцом.

Брак звездной пары распался в 2021 году. Причины развода никто не называл. Мельникова утверждала, что им с бывшим удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас Дарья в одиночку воспитывает двух сыновей, рожденных от скандального артиста.



