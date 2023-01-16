Певица Наталья Подольская вместе с супругом Владимиром Пресняковым неожиданно покинула территорию РФ

Певица Наталья Подольская на днях опубликовала серию сторис в своем Instagram (признана в РФ экстремистской и запрещена). Как призналась артистка, она отправилась в отпуск на Мальдивы вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым.

Пара улетела из России на райские острова без детей.

«Мы вдвоем летим, без детей!» — говорит эстрадная звезда в видеоролике.

Артисты позже показали, как выглядит их номер. Кроме того, семейство продемонстрировало на видео завтрак.

«Начинается наш отдых начинается! Толстеть не буду», — добавила Подольская.

Напомним, что знаменитости женаты еще с 2010 года. До заключения брака влюбленные встречались на протяжении пяти лет. В 2015 году у них родился сын Артемий. В 2020 году на свет появился еще один сын Иван.