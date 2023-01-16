Певица Наташа Королева заявила о теплых отношениях с мамой, поддерживающей Украину

Наташа Королева в данное время находится в США. В Америку певица прилетела к своей маме Людмиле Порывай. Артистка за рубежом отметила новогодние праздники, а также порадовала публику своим выступлением. Затем исполнительница шумно отпраздновала старый Новый год.

В своих соцсетях Королева опубликовала снимок с празднования. На фото исполнительница хита «Желтые тюльпаны» запечатлена с Порывай. Вместе близкие родственники подняли бокалы.

«С Новым годом! Будьте мудрее, берегите близких, даже если ваши взгляды в чем-то не совпадают», — подписала фотографию артистка.

Напомним, Людмила Порывай открыто осуждает действия властей России. Кроме того, она открыто поддерживает Украину. Однажды женщина плясала на сцене с украинским флагом. Но Наташа, по всей видимости, такие действия матери не поддерживает.