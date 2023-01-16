Певица Слава устроила интимные игры с бывшим мужем Анатолием Данилицким на Мальдивах

В конце минувшего года певица Слава публично объявила о расставании со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким. Ходят слухи, что причиной разрыва стали бесконечные измены успешного предпринимателя. Бизнесмен тогда заявлял, что расставаться не хочет, поскольку очень сильно любит Славу. Однако, несмотря на расставание, пара сохранила хорошие и теплые отношения.

Сейчас Слава вместе со своей младшей дочерью и семьей сестры отдыхает на Мальдивах. Вместе с исполнительницей полетел на отдых и ее бывший избранник. Судя по тому, как на острове себя вели бывшие супруги, подписчики звезды сделали вывод о том, что они помирились.

Артистка на днях опубликовала в своем личном микроблоге видеоролик, на котором предстала на шезлонге возле бассейна. При этом Анатолий целует ей нежно ноги. Позже звезда объяснила, что они с Данилицким немного выпили, поэтому произошел такой пикантный момент. Хотя артистка и не возражала, но дала понять, что к воссоединению подобные интимные игры не приведут.