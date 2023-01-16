Писатель Захар Прилепин благословил первое выступление SHAMAN на Донбассе

Российский писатель и публицист Захар Прилепин высказал свое мнение касательно поездки певца SHAMAN на Донбасс. Своей реакцией на выступление популярного артиста журналист поделился с подписчиками в Telegram-канале.

Музыкант SHAMAN из Новомосковска, настоящее имя которого Ярослав Дронов, 14 и 15 января этого года дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске. Как признался исполнитель, выступления на территории ДНР и ЛНР у него вызвали очень сильные эмоции.

«Одно дело - это следить за новостями по телевидению, а другое дело — самому петь во дворце культуры, чей фасад хранит до сих пор следы от артиллерийских обстрелов», — сказал артист.

Захар Прилепин отреагировал на первую поездку певца в зону специальной военной операции одной фразой.

«Ну, дай Бог», если народу нужен Шаман, у народа пусть будет Шаман», - высказался публицист.