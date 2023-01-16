Продюсер «Пацанов» назвал «самым отвратительным в своей карьере» четвертый сезон телесериала

Продюсер популярного телевизионного сериала «Пацаны» Стефан Шпак-Флит пошутил в своей социальной сети касательно нового сезона шоу. Как написал он в своем Twitter, четвертый сезон многосерийного фильма является «самым отвратительным в его карьере».

«Мне кажется, это самое отвратительное, что видел в карьере», — написал он в личном блоге.

В комментариях подписчики предположили, что продюсер намекнул на большое количество сцен с насилием в эпизодах телесериала. Позже на официальном аккаунте сериала «Пацаны» появилось заявление, что «отвратительность» нового сезона заключается в возрастном рейтинге «для всей семьи».

Напомним, что первый сезон «Пацанов» вышел на экраны еще 26 июля 2019 года. Главные роли в нем исполнили Энтони Старр, Карл Урбан и Джек Куэйд.