Пугачева посетила премьеру российского фильма «Мама, я дома» в Израиле и выступила с речью

Сбежавшая из РФ Алла Борисовна Пугачёва за рубежом не скучает. Она ведёт активную светскую жизнь. 73-летняя артистка регулярно появляется на концертах российских звезд в Израиле.

На этот раз эстрадная легенда посетила премьеруфильма «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова. В главных ролях снялись Юрий Борисов и Ксения Раппопорт. Примадонна появилась перед публикой в светлом балахоне. Модный образ Алла Борисовна дополнила объёмными черными солнцезащитными очками.

На выступлении Пугачёва прямо из зала решила в очередной раз произнести речь. Прославленная исполнительница похвалила актрису и отметила неимоверный талант.

«Есть желание, еще посмотреть, вплоть до сериалов. Хочется мне узнать, что дальше. Это успех», – высказалась певица под бурные аплодисменты со зрительного зала.

Поклонники отметили, что Пугачева похорошела.

«Отлично выглядит российская Примадонна, так держать!»;

Как хорошо она выглядит»;