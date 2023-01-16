Пугачева привлекла внимание зрителей на премьере фильма Раппопорт в Тель-Авиве: «Пусть мальчик вернется…»

Алла Пугачева и ее муж продолжают вести светскую жизнь за рубежом. Пару часто можно увидеть на концертах звезд из РФ. Недавно Примадонна появилась на премьере картины «Мама, я дома» кинорежиссера Владимира Битокова.

Фильм привезла в Тель-Авив Ксения Раппопорт. Она сыграла в ленте женщину, которая своего сына отправляет в зону боевых действий в Сирию. Публика осталась под большим впечатлением от этой драмы, включая Пугачеву. Певица встала со своего места, чтобы поделиться своими эмоциями.

«Играешь потрясающе! Это просто потрясающе! Фильм держит всех в напряжении», — отметила артистка.

Но восторгами 73-летняя исполнительница не ограничилась. Примадонна высказала идею для кинорежиссера картины.

«Я с предложением сделать продолжение. Хочется, чтобы было продолжение. Пусть мальчик заговорит, пусть вернется…» — сказала Алла Борисовна.