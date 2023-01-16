SHAMAN записал голоса военнослужащих РФ на концерте в Луганске для новой песни

Российский эстрадный певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) сделал признание. Он заявил, что во время прошедшего концерта в Луганске он записал голоса военнослужащих РФ для того, чтобы в будущем включить их в студийную запись своей новой композиции.

SHAMAN 14 и 15 января 2023 года дал благотворительные концерты в Мариуполе и в Луганске. На выступлениях артиста присутствовали медики, военнослужащие, местные жители. По словам исполнителя, на создание нового хита его вдохновил этот гастрольный тур.

"То, как звучит у меня в голове этот город (Мариуполь -при. ред.) конечно же, при въезде мне сразу же отозвалось. Возникла идея о написании объединяющей композиции. Возникла идея сделать так, как никто до этого не делал. Я хотел бы привлечь к записи людей, которые придут на мой концерт в Луганске, чтобы в аудиозаписи были навсегда зафиксированы и увековечены эти голоса", - рассказал Дронов.

Добавим, что в Луганске артист заехал с подарками в воинскую часть. Также певец посетил военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых солдат и персонала.



