В кинотеатрах Екатеринбурга начали показывать новый кинофильм Гая Ричи

Хотя такие всемирно известные гиганты, как Warner Bros. и Universal, не отдают свои премьеры российским прокатчикам, санкции поддержали далеко не все студии. В киноафише есть много зарубежных названий. К примеру взять, недавний боевик «Операция "Фортуна"» кинорежиссера Гая Ричи появился в кинотеатрах Екатеринбурга с соблюдением всех лицензии.

Другие картины от голливудских компаний продолжают попадать в РФ без прокатного удостоверения. Представители кинотеатров воздержались от комментариев о том, как именно новинки к ним попадают.

Однако стоит заметить, что приобрести билеты на премьеры при помощи официальных онлайн-сервисов теперь не получится. Зрители могут купить их исключительно в кассе либо на сайте киносети.