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Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

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Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина Авдеева.

Пожилая женщина отметила, что надбавка в 370 рублей не компенсирует рост цен за последнее время, а траты на коммунальные услуги и аптеку «съедают» львиную долю пенсии. В итоге на продукты остается совсем немного денег. 

«Выживать, конечно, тяжело. Пенсию добавили на 370 рублей, а цены-то видели, как в магазине выросли? Большая часть пенсии уходит, конечно, на лекарства. Далеко не все препараты, которые мне подходят, можно получить по льготному рецепту, потому что у них много противопоказаний. Приходится за деньги таблетки покупать. После этого и оплаты счетов за ЖХК остаются жалкие копейки, вот на них и приходится покупать продукты», - рассказала Галина Семеновна.

По мнению женщины, Смольному следует больше внимания уделить обеспечению пожилых людей, в особенности блокадников. 

«О пожилых людях, которые пережили ужасные голодные дни блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге совершенно не заботятся. Куда власти смотрят?» - задается риторическим вопросом пенсионерка.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил установить доплаты в 30 тысяч рублей к пенсиям народных артистов. Между тем, в городе осталось всего 50 тысяч блокадников, которым приготовили всего по 5-10 тысяч рублей единовременных выплат по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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