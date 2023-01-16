Звезда «Аншлага» Юрий Гальцев заявил, что не собирается покидать РФ

Звезда «Аншлага» Юрий Гальцев оценил вероятность его отъезда из РФ. В интервью Вячеславу Манучарову 61-летний артист заявил, что не собирается покидать Россию. Запись беседы комика и телеведущего можно посмотреть на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Спроси меня: "ты хочешь уезжать из России?" Я скажу нет. Я скажу почему. У меня мама здесь, у меня театр здесь, у меня друзья здесь, у меня дети здесь», — признался заслуженный артист России.

Отметим, что Гальцев является художественным руководителем Театра эстрады им. Аркадия Райкина с 2008 года. Постепенно под руководством Юрия Николаевича в театре сформировался репертуар, представляющий самые различные эстрадные жанры: танцы, конферанс, пародию, юмористические скетчи, популярные во все времена комедии, прекрасные постановки для детей и мюзиклы.