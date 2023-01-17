5 лучших фильмов с Джимом Керри, которые точно стоит пересмотреть

У массового зрителя знаменитый актер Джим Керри ассоциируется с непередаваемыми гримасами, со съемками в кинокомедиях по типу «Тупой и еще тупее». Однако, как на деле показывает практика, в портфолио таких артистов есть не только амплуа простофиль.

В этом году Джиму Керри исполняется 61 год, поэтому нужно вспомнить о фильмах с его участием, которые стоит пересмотреть.

Здесь есть и те картины, в которых он выходит за рамки привычного образа, и те ленты, где актер предстает в своем привычном и многими любимом амплуа.

Пять лучших фильмов с Джимом Керри:

«Шоу Трумана» (1998 год)

«Лжец, лжец» (1997 год)

«Маска» (1994 год)

«Вечное сияние чистого разума» (2004 год)

«Мажестик» (2001 год).