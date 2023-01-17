В Пентагоне США признали потребность Украины в оружии, способном поражать цели в регионах России

В Пентагоне все больше говорят о том, что Украине необходимо поставить оружие, которое могло бы поражать цели далеко за линией фронта.

О том, что Украина нуждается в таком оружие, высказался замминистра обороны США Колин Каль. Он подчеркнул, что Киев уже давно просит такое вооружение, но пока США удерживались от его поставок Украине.

Тем не менее Колин Каль добавил, что США «понимают заинтересованность и потребность Украины в поражении целей, расположенных далеко за линией фронта» на данный момент.

«Не могу раскрыть всех подробностей, но мы эту потребность в нынешнем ее понимании осознаем. Мы обсуждаем вопрос, связанный с тем, как Украине с подобным бороться», - заявил представитель Пентагона.

Так что можно говорить о том, что «военная спецоперация» РФ лишь способствует еще большему вооружению Украины. Если до нее Украине передавали максимум ПТРК Javelin, которые США также поставляли в Афганистан, Сирию и другие горячие точки, то сейчас Киев уже получает западные танки, и вскоре может получить дальнобойные ракеты.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года.