Китайские журналисты проанализировали политику американских политических властей по отношению к ситуации в Бразилии. Они напомнили, что недавно новым бразильским президентом согласно официальным итогам выборов стал Лула да Силва. Очень скоро в столице государства состоялись массовые митинги, в ходе которых демонстранты ворвались в здание некоторых правительственных учреждений и устроили там погромы.

«Лула только что официально вступил в должность, и вдруг "внезапно" вспыхнули беспорядки. Можно сказать, что это слишком подозрительное совпадение», – написали авторы статьи.

Пресс-секретарь российского президента Песков подверг критике эти беспорядки, а также обозначил курс РФ на сотрудничество с Бразилией. После этого, подчеркнули китайские журналисты, американский президент Байден позволил Лулу да Силве и пригласил его в Вашингтон. Авторы полагают, что американское политическое руководство опасается, что Бразилия станет союзником Российской Федерации.