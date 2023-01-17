Yandex.RTB

Китайские журналисты проанализировали политику США по отношению к Бразилии

Image 16+
Китайские журналисты проанализировали политику США по отношению к Бразилии
В Мире
Фото из открытых источников

Китайские журналисты проанализировали политику американских политических властей по отношению к ситуации в Бразилии. Они напомнили, что недавно новым бразильским президентом согласно официальным итогам выборов стал Лула да Силва. Очень скоро в столице государства состоялись массовые митинги, в ходе которых демонстранты ворвались в здание некоторых правительственных учреждений и устроили там погромы.

«Лула только что официально вступил в должность, и вдруг "внезапно" вспыхнули беспорядки. Можно сказать, что это слишком подозрительное совпадение», – написали авторы статьи.

Пресс-секретарь российского президента Песков подверг критике эти беспорядки, а также обозначил курс РФ на сотрудничество с Бразилией. После этого, подчеркнули китайские журналисты, американский президент Байден позволил Лулу да Силве и пригласил его в Вашингтон. Авторы полагают, что американское политическое руководство опасается, что Бразилия станет союзником Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Китайские журналисты проанализировали политику США по отношению к Бразилии

Вчера, 20:08

Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши

16-01-2023, 18:18

ОБСЕ сообщила, что ее руководитель планирует поездку в Киев

16-01-2023, 12:33

Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства

16-01-2023, 11:03

Ишингер сделал заявление об экономике ЕС

15-01-2023, 13:18

Американские эксперты выразили мнение об угрозах на международной арене

14-01-2023, 21:08

Байден и Кисида провели переговоры

14-01-2023, 09:43

Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

13-01-2023, 21:03

Орбан сделал заявление о последствиях санкций

13-01-2023, 12:38

Шеремет выразил мнение о последствиях для Польши и Великобритании поставок киевскому режиму

13-01-2023, 09:23

Захарова проинформировала о пресс-конференции Лаврова

12-01-2023, 14:43

Полянский сообщил о запланированном собрании совета безопасности ООН

12-01-2023, 11:08

Салливан выразил мнение о Лаврове

12-01-2023, 10:58

Представители ведомств США и Японии провели переговоры

12-01-2023, 09:38

В Киев прибыли мэры столиц государств Европейского союза

11-01-2023, 20:03

Журналисты «Newsweek» выразили мнение о курсе, который следует проводить республиканцам

11-01-2023, 13:43

Ведущий Карлсон рассказал о ситуации с информированием населения США об украинском кризисе

11-01-2023, 08:38

Пушков прокомментировал заявление Мулярчика

10-01-2023, 17:38

В Эстонии готовится документ по отношению к российским капиталам, находящимся в государстве

10-01-2023, 08:58

Выборный прокомментировал ситуацию с выходом РФ из конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией

9-01-2023, 17:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города
  • Вчера, 12:53

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все

Роспотребнадзор по Курской области рассказал о смертельно опасных последствиях гриппа
  • 15-01-2023, 17:33

Роспотребнадзор по Курской области рассказал о смертельно опасных последствиях гриппа

В управлении Роспотребнадзора по Курской области напомнили, к чему могут привести осложнения после гриппа. По информации ведомства, они нарушают

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи
  • 15-01-2023, 15:54

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи

В утро воскресенья жилая «высотка» посыпалась вниз в Невском районе Санкт-Петербурга. Крупные куски кирпича упали возле парадной, чудом никого не

Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров
  • 15-01-2023, 12:26

Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в своем последнем интервью огорошил россиян. Он позитивно отозвался об уехавших артистах, чем сильно расстроил

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»
  • 16-01-2023, 18:42

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»

Уволенный из МХТ ( Московский Художественный театр ) имени Чехова актер Дмитрий Назаров больше не выступит в спектакле «Мастер и Маргарита». Стало

МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе
  • 15-01-2023, 13:55

МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе

Покойная Инна Чурикова оставила после себя солидное наследство. В собственности у артистки находились квартира в Москве, загородный дом в

Новости партнеров
Новости партнеров
Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей
  • 16-01-2023, 11:34

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе
  • 16-01-2023, 11:53

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе

В британской разведке высказались касательно ситуации на фронте на территории Украины. Так, по мнению западных экспертов, сейчас стороны конфликта

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты
  • Вчера, 11:15

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты

На празднование нового, 2023 года, администрация губернатора Петербурга Александра Беглова потратила 736 миллионов рублей, хотя еще год назад на эти

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ
  • Вчера, 22:56

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при