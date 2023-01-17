Актриса Анна Казючиц решила сдать ДНК-тест в студии шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ

В предстоящую субботу, 21 января, в эфире канала НТВ телезрители снова смогут насладится новым выпуском программы "Секрет на миллион". В кресле главного героя в этот раз появится известная телеведущая и актриса Анна Казючиц.

Артистка театра и кино расскажет, почему она не торопилась обрести семью, а также поведает о том, как своему пасынку стала второй мамой.

Одним из самых трудных испытаний для Анны станет ДНК-тест, чтобы узнать всю правду о себе. Однако, чтобы побороться за заветный миллион рублей, ей предстоит ответить на главный вопрос, сделав очень главный шаг. Актриса, которая молчала 30 лет, отважится быть до конца откровенной, чего бы это ни стоило.

Кроме того, зрители смогут в студии у Леры Кудрявцевой увидеть супруга Казючиц. Режиссер Егор Грамматиков раскроет секреты их семейной жизни. Кстати, муж старше своей избранницы на целых 17 лет, но это обстоятельство не помешало влюбленным быть счастливыми вместе.