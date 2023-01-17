Долго молчавшая Алла Пугачева выступила с новым заявлением

Пока Алла Борисовна находится Израиле, она регулярно посещает публичные культурные мероприятия. Певица ведет за рубежом активную светскую жизнь, хотя в РФ исполнительница редко выбиралась из своего замка в Подмосковье, где наслаждалась размеренной и спокойной семейной жизнью.

Недавно Пугачева приехала на премьеру картины «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и Юрой Борисовым в ролях. Народная артистка от фильма осталась в восторге. После титров в конце просмотра Примадонна даже вскочила с места и решила высказаться.

Это потрясающе, это просто потрясающе. В напряжении держит фильм. Почему я вскочила — я с предложением сделать продолжение. Очень хочется еще посмотреть. Это действительно успех! — сказала певица.

Пугачеву зрители сняли на камеру. Затем кадры выложили в Сети. Публика очень тепло встретила тепло Примадонну. Когда Алла Борисовна закончила говорить, в зале был слышен согласный гул присутствующих.

Похоже, что в Израиле Примадонну любят больше, чем в ее родной стране. В России артистку считают предательницей из-за отъезда и поддержки супруга.

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