Башмет: Никому из тех, кто покинул в трудную минуту свою страну, не становилось лучше

Известный российский дирижер, один из самых легендарных музыкантов современности Юрий Башмет, который открыл Зимний фестиваль искусств в Москве, дал интервью Российской газете. В беседе он высказался касательно тех артистов, которые покидают свою Родину.

По мнению дииржера, если кто-то ставит личные интересы выше боли народа, то это можно назвать эгоизмом. Никому из звезд, покинувших страну в трудную минуту, не становилось лучше и лучше не станет.

Народный артист СССР также упомянул, что в фестиваль в этом году переедет в Сочи. На вопрос Юрию Арамовичу о том, планирует ли он поработать с коллективами из Донбасса, он ответил, что многие музыканты из ЛНР и ДНР приедут на музыкальное мероприятие.

По словам Башмета, педагоги из Донецкой консерватории, ее студенты, заведующие кафедрой, дирижеры-хоровики проведут в феврале мастер-классы.