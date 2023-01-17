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Сергей Безруков пояснил причины актуальности системы актера Станиславского

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Сергей Безруков пояснил причины актуальности системы актера Станиславского
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Фото из открытых источников

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, почему психологический театр режиссера и реформатора театра Константина Станиславского остается сегодня актуальным и продолжает развиваться спустя долгие годы. По словам худрука Московского Губернского театра, даже противники театральной эстетики противопоставляют себя Станиславскому.

«Его вера в предлагаемые обстоятельства, требование быть правдивым, фокус на жизни духа человека на сцене. Это никогда не перестанет быть актуальным», — заявил Безруков.

Также актер отметил, что психологический театр, который был создан Станиславским, жив и любим зрителем.

«В нем есть правда, жизнь человека. Не режиссерские ребусы, человеческая история, которая рассказывается через актера, проживающего на сцене историю. Станиславский и его система — наш бренд, который известен во всем мире и который стал нашим достоянием. Как русский балет или как спутник», — заключил худрук.
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