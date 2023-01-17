Bild: участники форума в Давосе заказывают проституток за 2300 евро

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (WEF), который пройдет с 16 по 20 января 2023 года, был зафиксирован высокий спрос на услуги секс-работниц. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на свой достоверный источник.

По информации портала, одна из эскортниц рассказала, что некоторые клиенты даже готовы платить по 2300 евро за одну ночь с проституткой. Некоторые заказывают сопровождение для себя и сотрудников на вечеринку в номере отеля.

При этом спрос на секс-работниц очень высок на каждом саммите, заявил другой источник новостного издания. Менеджер эскорт-сервиса уточнила, что в настоящее время она уже получила около 50 запросов на отдых с девушками, но эта цифра увеличивается с каждым часом. Менеджер уверена, что заказов будет намного больше.

Также эскортница призналась, что в некоторые гостиницы попасть нельзя, поскольку в отелях, где разместились участники экономического форума, присутствует «строгий контроль».