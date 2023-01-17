Жители России поблагодарили Константина Хабенского за принципиальность

Россияне поблагодарили художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского за принципиальную позицию по отношению к предателям страны. "Давно нужно было", - пишут они.

Творчески чета Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой была уволена из МХТ из-за постоянных публичных нападок на армию, РФ и ее народ. Художественный руководитель театра неоднократно беседовал с Назаровым, который более 20 лет носит почетное звание народного артиста, о необходимости прекратить общественно-политическую активность. Однако это ни к чему не привело. Жители страны не просто одобрили решение Константина Хабенского уволить актера, но поблагодарили худрука.

Пользователи уверены, что место Назарова не будет пустовать. Придут молодые талантливые актеры, которые подарят свое творчество и при этом не позволят грубости в отношении своей страны.

По мнению некоторых граждан, ситуация с Назаровым помогла им в очередной раз убедиться, что человек может быть хорошим актером, но в жизни способен оказаться предателем. Также жители предложили уволенному артисту попытать свое счастья в Европе.