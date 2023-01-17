Елена Драпенко предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в кино за счет государственного бюджета

Депутат Государственной думы России Елена Драпеко заявила, что актерам-иноагентам нужно запретить сниматься в фильмах за государственный счет.

Не нужно им давать право сниматься в новых картинах за бюджетный счет. Старые ленты себе оставить нужно. Зачем же отказываться от нашего достояния? - сказала парламентарий.

Вырезать сцены с актерами, признанными иностранными агентами в РФ, также не стоит, считает Драпенко.

Кинематограф является коллективным творчеством. Там не только артисты есть, оператор, сценарист, режиссер, целая съемочная группа. Артисту принадлежит только лишь его лицо там, - подчеркнула депутат.