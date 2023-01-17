Гальцев покорен Пугачевой: «Алла Борисовна своего мужа и постирает, и пьяного примет, и помоет»

Многие публичные личности нелицеприятно высказываются о Максиме Галкине* (в РФ признан иностранным агентом) из-за его гражданской позиции. Но Юрий Гальцев не примкнул к ним, поскольку многие годы дружит со звездной четой.

Юморит судить бывшего коллегу по шоу «Аншлаг» и Примадонну не берется.

«Это его судьба и жизнь, залазить в нее не имею права. Это несерьезно. То, что Алла Борисовна сказала, считаю так: если бы все женщины такими были, — у них были бы самые счастливые мужья. Пугачева, как поет Розенбаум, постирает, пьяного примет, помоет, обмоет, и тому подобное. Не хочу никого обижать, никогда этого не делаю. Придет время и найдутся люди, которые скажут. Никого обвинять не хочу», — высказался Гальцев во время шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube с Вячеславом Манучаровым.

При этом он не готов поспешно делать какие-либо выводы.

«То, что они уехали...Спросите меня, ты хочешь уехать? Я нет, у меня мама, театр, друзья и дети здесь. Я авторитет для родственников. То, что говорю, ко мне всегда прислушиваются. Если сделаю что-то не то, 500 раз подумаю, но не потому, что не знаю, что делать, надо сделать так, чтобы это стало примером. Не говорю громких слов. Как говорил Островский, правда — это хорошо, а счастье - еще лучше», — добавил артист.