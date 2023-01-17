Яна Поплавская раскритиковала иноагента Максима Галкина за шутки за границей

В этот раз комик посмеялся над политикой России и признался о личном. Тем самым он косвенно подтвердил слова Маргариты Симоньян, наделавшие много шума. Яна Поплавская, увидев новый видеоролик с юмористом, размазала Галкина, выведя на чистую воду.

«Максим Галкин* просто бесится, это видно. Стал очень нервным. Я раньше много с ним пересекалась. С удивлением восприняла его отъезд, все его выпады. Но сейчас с жалостью смотрю, как он в падучей бьется. Правда, для некоторых артистов нет страшнее ничего в жизни, чем забвение. Пытается хоть как-нибудь напоминать о себе», — пишет актриса в соцсети.

Поплавская также призналась, что стендап-комик, некогда считавшийся самым востребованным в Ф, теперь кроме жалости ничего не вызывает. Яна отметила, что в нем не осталось ничего мужского.