Юрий Дудь взял интервью у артиста РФ Оскара Кучеры

Журналист Юрий Дудь (в России был признан иностранным агентом) опубликовал на своем канале в Ютуб новое интервью с артистом РФ Оскаром Кучеры. Видео получило название «Разговор с тем, кто поддерживает армию РФ». Ролик длится почти три часа.

За время беседы Дудь затрагивал темы, которые не только связаны с проведением специальной военной операции на Украине и политикой. Кучера обсудил с ведущим телесериал «Солдаты» и поделился тем, как видит будущее своих детей.

После выхода ролика телеведущий объяснил, почему он согласился на беседу с Юрием. Оскар рассказал, что не получил денег за съемки. Сделал он это исключительно для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию и всему миру ее показать. Также Кучера отметил, что попытался быть максимально корректным и тактичным.