Юрий Гальцев вспомнил, как он гулял по улицам Львова в нацистской форме

Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев принимал участие в YouTube-проекте Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". В шоу он рассказал о дружбе с иноагентом Максимом Галкиным*, об отношении к СВО, поделился интересными историями истории, произошедшими с ним после съемок десять лет назад.

"Юра Стоянов, мы снимались во Львове в фильме "Гитлер капут!" (он вышел в 2008 году). Форму пошили, и машины специальные были... Стоянов говорит: "Суши хочу. Может быть, не будем раздеваться? Давай в этой форме на авто заедем во Львов. Знаю, где суши в есть центре города", - вспоминает Гальцев.

Актер добавил, что в ресторан они с артистом приехали в форме нацистов. "Для шутки" изобразили немецкую речь. В заведении воцарилась тишина, но ее внезапно прервала какая-то пожилая женщина, заявившая, что она рада "своим".