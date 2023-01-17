«КП»: на мужа актрисы Анастасии Макеевой подали иск в суд

На мужа известной актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова подали в суд. Об этом пишет «КП».

По информации новостного издания, представители клинической больницы, которая находится Вологодской области, подали иск в

Арбитражный суд на строительную компанию «И-Мет». В ней Мальков является учредителем, а также генеральным директором. Как отмечается, фирма заключила договор с клиникой, но при этом заказчик остался недоволен полученным результатом. Больница потребовала с Романа 191 тысячу рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Сообщается, что супруг Матвеевой до 30 января 2023 года должен предъявить аргументы в свою защиту.

Напомним, Анастасия вышла замуж за Романа в мае 2021 года. Ради любви со звездой фильмов предприниматель развелся с художницей Светланой, которая родила ему четверых детей.