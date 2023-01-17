Мультфильм «Кот в сапогах 2» невероятно удивляет зрителей в январе 2023 года

Недавно состоялась премьера мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Это новый проект от легендарной студии DreamWorks, создателей «Кунг-фу панды», «Шрека» и других произведений.

Несмотря на типичную завязку, фильму есть чем удивить. Прежде всего отличным экшеном, ведь следить за сражениями одно удовольствие. К примеру, аниматоры постоянно применяют популярный приём с переменной частотой кадров, а все экшен-эпизоды выделяются благодаря упору в аниме-стилистику и пониженной кадровке. Из-за этого они кажутся очень драйвовыми.

Другой составляющей мультфильма стали персонажи - харизматичный Кот и дерзкая Мягколапка, милая собачка Перрито и простодушные медведи. Помимо того, в полтора часа авторы заложили много мыслей. Тут есть семейные ценности, жестокое обращение с животными, корысть, страх перед смертью, и другое, поэтому даже взрослые найдут в нём тему для размышлений.

И напоследок нужно похвалить создателей за красивую картинку и весьма реалистичные анимации, а также замечательную озвучку.

[media= ]