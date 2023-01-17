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На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты

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На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На празднование нового, 2023 года, администрация губернатора Петербурга Александра Беглова потратила 736 миллионов рублей, хотя еще год назад на эти нужды выделялось 480 миллионов. 

Активисты «Города перемен» подчеркнули, что другие регионы РФ полностью отказались от праздничных мероприятий и направили эти деньги на СВО. Как напомнили общественники, ранее Беглов призывал чиновников «экономить каждый рубль».

«Потратили почти 736 миллионов рублей на гирляндки, огоньки, елки и прочие атрибуты, которые в Смольном внесли в позицию «обязательных трат». В прошлом году отмечали скромнее: всего 480 миллионов рублей. А если отметить, что некоторые регионы, включая Ленинградскую область, отказались от празднования Нового года, перенаправив деньги на СВО. Возникает серия логичных вопросов: зачем отмечали и почему так дорого?», - задаются вопросом активисты.

Смольный и ЗакС в 2022 году действительно «экономил каждый рубль». В СМИ сообщали сразу о нескольких госзакупках стоимостью в несколько миллионов рублей, которые никаким образом не улучшали жизнь петербуржцев и были нужны для создания комфорта чиновникам и депутатам. Например, в Смольный закупали тумбочки и сервизы, люстры ручной работы и настенные часы. Мартовский райдер чиновников в итоге составил почти 12 миллионов рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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