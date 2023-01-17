Набравшая вес актриса РФ Агата Муцениеце села на диету после новогодних праздников

Поклонники призвали актрису и телеведущую Агату Муцениеце не худеть после ее многочисленных заявления в социальных сетях. Звезда неоднократно призналась, что ей нужно срочно сбросить 3 килограмма лишнего веса, которые у нее появились. Видеоролик из тренажерного зала артистка театра и кино опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Весь минувший год модель старалась контролировать питание, однако на вес повлияли длительные новогодние праздники. Параллельно диете бывшая супруга Павла Прилучного активно занимается в тренажерном зале.

Сейчас Муцениеце, к слову, отдыхает в ОАЭ вместе со своей сестрой и дочерью. На курорте Агата ведет максимально здоровый образ жизни. Блогер предпочитает отказываться от местных угощений.

На новых снимках, размещенных в соцсети, актриса позирует в купальнике. После публикации фанаты призвали артистку отказаться от диеты, поскольку, по их мнению, она находится в отличной физической форме.