Yandex.RTB

Народная артистка России Лариса Удовиченко сломала позвоночник на съёмках в Москве

Image 16+
Народная артистка России Лариса Удовиченко сломала позвоночник на съёмках в Москве
Знаменитости
Фото из открытых источников

Поклонники Ларисы Удовиченко обеспокоены состоянием ее здоровья. Состоявшиеся накануне антрепризы в Петрозаводске и Санкт-Петербурге прошли без участия актрисы.

Любые попытки СМИ выяснить, что произошло с артисткой, не увенчались успехом. Только одна из знакомых актрисы на условиях анонимности согласилась раскрыть информацию.

По словам источника, Удовиченко не хочет рассказывать о случившемся с ней несчастье. Лариса получила серьезную травму, в связи с чем приостановила рабочую деятельность до весны. Дело в том, что актриса неудачно упала на съёмочной площадке, получив компрессионный перелом позвоночника.

Как предположил врач-хирург Андрей Гордеев, актриса проходит специальные процедуры. Доктор не исключает использования вертеблопдастики, когда врачи вводят быстро затвердевающий цементный материал. Также специалисты могут применять кифопластику, подразумевающую надувание баллона внутри разрушенного позвоночника. Обе процедуры безопасны и эффективны даже для лиц пожилого возраста.

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юрий Дудь взял интервью у артиста РФ Оскара Кучеры

Вчера, 23:10

«КП»: на мужа актрисы Анастасии Макеевой подали иск в суд

Вчера, 23:08

Bild: участники форума в Давосе заказывают проституток за 2300 евро

Вчера, 22:48

Народная артистка России Лариса Удовиченко сломала позвоночник на съёмках в Москве

Вчера, 22:23

Башмет: Никому из тех, кто покинул в трудную минуту свою страну, не становилось лучше

Вчера, 22:14

Юрий Гальцев вспомнил, как он гулял по улицам Львова в нацистской форме

Вчера, 22:02

Мультфильм «Кот в сапогах 2» невероятно удивляет зрителей в январе 2023 года

Вчера, 21:52

Народный артист России Назаров после увольнения из МХТ выпустил стих «Новая реальность»

Вчера, 17:17

Певица Монеточка выставила на продажу жилье за 30 миллионов рублей в Басманном районе Москвы

Вчера, 17:06

Юрий Гальцев заявил, что восхищен действиями примадонны Аллы Пугачевой

Вчера, 16:58

5 лучших фильмов с Джимом Керри, которые точно стоит пересмотреть

Вчера, 16:50

Жители России поблагодарили Константина Хабенского за увольнение Назарова

Вчера, 16:39

Долго молчавшая Алла Пугачева выступила с новым заявлением

Вчера, 16:33

Сергей Безруков назвал систему режиссера Станиславского российским брендом и достоянием

Вчера, 16:27

Режиссер Сокуров не поддержал идею Соловьева об очищении фильмов от сцен с критиками СВО

Вчера, 16:20

Оскар Кучера сообщил, что работал в телепроекте «Звезды сошлись» на НТВ из-за денег

Вчера, 14:13

Яна Поплавская раскритиковала иноагента Максима Галкина за шутки за границей

Вчера, 14:03

Набравшая вес актриса РФ Агата Муцениеце села на диету после новогодних праздников

Вчера, 13:57

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно заявила, что готова уйти от супруга к другому мужчине

Вчера, 13:54

Охлобыстин раскрыл правду о актере Смольянинове, который жестко критикует власти РФ

Вчера, 13:29

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города
  • Вчера, 12:53

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все

Роспотребнадзор по Курской области рассказал о смертельно опасных последствиях гриппа
  • 15-01-2023, 17:33

Роспотребнадзор по Курской области рассказал о смертельно опасных последствиях гриппа

В управлении Роспотребнадзора по Курской области напомнили, к чему могут привести осложнения после гриппа. По информации ведомства, они нарушают

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи
  • 15-01-2023, 15:54

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи

В утро воскресенья жилая «высотка» посыпалась вниз в Невском районе Санкт-Петербурга. Крупные куски кирпича упали возле парадной, чудом никого не

Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров
  • 15-01-2023, 12:26

Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в своем последнем интервью огорошил россиян. Он позитивно отозвался об уехавших артистах, чем сильно расстроил

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»
  • 16-01-2023, 18:42

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»

Уволенный из МХТ ( Московский Художественный театр ) имени Чехова актер Дмитрий Назаров больше не выступит в спектакле «Мастер и Маргарита». Стало

МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе
  • 15-01-2023, 13:55

МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе

Покойная Инна Чурикова оставила после себя солидное наследство. В собственности у артистки находились квартира в Москве, загородный дом в

Новости партнеров
Новости партнеров
Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей
  • 16-01-2023, 11:34

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе
  • 16-01-2023, 11:53

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе

В британской разведке высказались касательно ситуации на фронте на территории Украины. Так, по мнению западных экспертов, сейчас стороны конфликта

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты
  • Вчера, 11:15

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты

На празднование нового, 2023 года, администрация губернатора Петербурга Александра Беглова потратила 736 миллионов рублей, хотя еще год назад на эти

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ
  • Вчера, 22:56

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Фанисом Хусаиновым, который угнал БТР у ВСУ

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при