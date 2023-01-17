Народная артистка России Лариса Удовиченко сломала позвоночник на съёмках в Москве

Поклонники Ларисы Удовиченко обеспокоены состоянием ее здоровья. Состоявшиеся накануне антрепризы в Петрозаводске и Санкт-Петербурге прошли без участия актрисы.

Любые попытки СМИ выяснить, что произошло с артисткой, не увенчались успехом. Только одна из знакомых актрисы на условиях анонимности согласилась раскрыть информацию.

По словам источника, Удовиченко не хочет рассказывать о случившемся с ней несчастье. Лариса получила серьезную травму, в связи с чем приостановила рабочую деятельность до весны. Дело в том, что актриса неудачно упала на съёмочной площадке, получив компрессионный перелом позвоночника.

Как предположил врач-хирург Андрей Гордеев, актриса проходит специальные процедуры. Доктор не исключает использования вертеблопдастики, когда врачи вводят быстро затвердевающий цементный материал. Также специалисты могут применять кифопластику, подразумевающую надувание баллона внутри разрушенного позвоночника. Обе процедуры безопасны и эффективны даже для лиц пожилого возраста.