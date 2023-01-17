Народный артист России Назаров после увольнения из МХТ выпустил стих «Новая реальность»

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву несколько дней назад уволили из МХТ имени Чехова. СМИ увольнение артистов связывали с их антивоенной позицией. В театре актер прослужил более 20 лет.

Народный артист России буквально через несколько дней после увольнения опубликовал на своем YouТube-канале видеоролик. В кадре он прочитал стихотворение собственного сочинения «Новая реальность». Это стало первым публичным выступлением Дмитрия Юрьевича после ухода из театра.

«От старой жизни я отлипаю, сдувая пыльную усталость, Через себя я переступая, вступаю в новую реальность. Есть в этом радостное что-то, за поворотом встретить ветер, Хотя до поворота этот мир был тих и светел. Теперь рвет волосы, мысли нежаркий, нехолодный, свежий, Обдувая новым смыслом, с размаху привычное режет».



