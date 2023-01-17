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Названы самых ожидаемых зарубежных телесериалов, которые необходимо посмотреть в 2023 году

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Названы самых ожидаемых зарубежных телесериалов, которые необходимо посмотреть в 2023 году
Знаменитости
Фото из открытых источников

Информационный новостной сетевой онлайн сервис «Вокруг ТВ» назвал Топ-10 самых ожидаемых зарубежных сериалов, которые обязательно необходимо посмотреть в наступившем 2023 году. 


1. Научно-фантастический проект Скотта Смита «Периферийные устройства».

2. Сериал «Консультант», основой которого является книга Бентли Литтла.

3. Фильм «Падение дома Ашеров».

4. Телесериал «Уроки химии».

5. Сериал «Сочувствующий», снятый по мотивам одноимённого романа Вьет Тхань Нгуена.

6. Телесериала «Отдых» с Эммой Коррин.

7. Шпионский триллер «Секретное вторжение».

8. «Задача трех тел», за основу которого взята книга китайского писателя Лю Цысинь.

9. Сериал «Дюна: Сестричество».

10. Драма «Кумир».

 

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