Охлобыстин раскрыл правду о актере Смольянинове, который жестко критикует власти РФ

Известный актер театра и кино Иван Охлобыстин высказался об отношениях Артура Смольянинова* и его экс-супруги Дарьи Мельниковой, с которой они развелись год назад. Накануне в соцсетях последняя подверглась жесткой критике.

Звезда сериала «Интерны» категоричен в отношении тех, кто покинул родину и критикует свою страну. Недавнее заявление коллеги повергло в шок не только его. Артист пожелал РФ обернуться радиационным пеплом и много другого.

Критикующие буквально накинулись на его бывшую жену. Звезда «Папиных дочек» столкнулась с хейтом из-за бывшего. Охлобыстин защитил девушку и раскрыл, что она от своего экс-возлюбленного настрадалась.

«Не травите бывшую супругу, она здесь ни при чем. Он ее сильно бил», – написал в соцсети Иван.

Напомним, что Смольянинов* (признан иноагентом) сбежал в Норвегию. Оттуда он позволяет неприятные высказывания в адрес России на фоне и без того непростой политической ситуации в стране.