Ольга Бузова пострадала во время катания на лыжах в горах Сочи

Ольга Бузова после новогодних праздников отправилась в Сочи. По словам поющей телеведущей, спорт и природа придают ей силы. Поэтому звезда решила встать на лыжи в первые дни отдыха. В последний раз теледива каталась еще год назад.

Весь день звездная лыжница делилась с подписчиками фото и видео, как она проводит время на снежных склонах. Оля занималась только с инструкторами. Бузова призналась, что даже научилась делать «снежнику».

Но все пошло не совсем гладко. Во время очередного спуска девушка пострадала. Она начала очень сильно разгоняться, из-за этого не смогла удержать равновесие и упала. Артистка несколько раз прокатилась кубарем, чем не на шутку перепугала инструкторов и фанатов..

Эпичное падение на видеоролик снял один из инструкторов. На нем видно, что исполнительница не получила серьезных травм.

Все нормально, все на месте, голова на месте. Если не падаешь, значит, не катаешься. Чуть разогналась и едва потеряла контроль, как уже валяюсь в снегу, - написала в соцсетях Бузова.



