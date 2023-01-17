Оскар Кучера сообщил, что работал в телепроекте «Звезды сошлись» на НТВ из-за денег

Оскар честно признался, что попросту зарабатывал деньги. Кучера был ведущим этого шоу на протяжении трех лет. Но работа над программой не была в радость. По словам шоумена, о теме выпуска он вместе со своими коллегами узнавал за несколько часов до начала съемок. Кроме того, не удавалось порой обсудить некоторые детали разговора с редакторами.