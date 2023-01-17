Певица Монеточка выставила на продажу жилье за 30 миллионов рублей в Басманном районе Москвы

В 2022 году певица Монеточка попала в очень неловкую ситуацию. Журналисты узнали ее место проживания, рассекретив его в СМИ. А на днях стало известно, что артистка выставила на продажу жилье в Басманном районе Москвы за большие деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

После этого звезда шоу-бизнеса уехала из страны и поселилась в Литве. Продажей недвижимости официально занимаются родственники певицы, такое возможно лишь при помощи доверенности. Сейчас квартира выставлена на продажу за 30 миллионов рублей. И это несмотря на относительно небольшую площадь квартиры в 60 квадратных метров.

При этом потенциальные покупатели часто осматривают жилье. На просмотр квартиры Монеточки даже выстроилась целая очередь, несмотря на некоторые требования самой исполнительницы.

Добавим, артистка активно критикует действия российского руководства. Она регулярно проводит концерты в поддержку Украины.