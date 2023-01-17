Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится 12 февраля на канале НТВ

Шоу «Маска» совсем скоро возвращается на российское телевидение. Этот телевизионный проект является одним из самых популярных в стране. Уже было выпущено три сезона. На Новый год на экранах был показан специальный праздничный выпуск. Но зрители скоро смогут увидеть новый, четвертый сезон. На канале НТВ даже рассекретили дату грандиозной премьеры. Она состоится 12 февраля.

Отметим, что в новом сезоне на сцену выйдут сразу 14 новых героев. Под масками традиционно будут скрываться самые популярные представители шоу-бизнеса, кинематографа, телевидения, Интернета, спорта. Члены жюри останутся прежними. Это поп-король Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез и исполнительница Регина Тодоренко. А вот пятый член жюри пока что засекречен. Его имя объявят во время онлайн-презентации нового сезона телепроекта. Вячеслав Макаров займет место ведущего программы.