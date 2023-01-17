Режиссер Александр Сокуров считает идею вырезать сцены с неугодными актерами безумной

Народный артист РФ Александр Сокуров заявил, что технически можно вырезать сцены с неугодными актерами, однако это больше напоминает безумие.

Напомним, ранее член думского комитета по культуре Сергей Соловьев предложил вырезать из кинофильмов эпизоды с «актерами-предателями» и их в картине слова, если так проголосуют россияне. Режиссер такую инициативу считает безумием.

«Даже не знаю что вам сказать. Мне горько, тяжело это слышать. Технически, конечно же, это возможно. Но безумие не имеет границ. Пусть что хотят делают, посмотрим, что из этого получится. В советские времена такое происходило, хотя не в таких масштабах, как предлагается сегодня. Для «мясников» будет много работы, боюсь, они не справятся, поскольку этой работы будет много», - заявил Сокуров.

На вопрос о том, могут ли депутаты поддержать подобную инициативу, Александр ответил, что по его мнению, они ее поддержат.