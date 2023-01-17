Сын и супруг покойной актрисы Инны Чуриковой простились с ней на коленях в храме Христа Спасителя

Многие поклонники великой актрисы Инны Чуриковой до сих пор не могут смириться с ее смертью: 14 января артистка ушла из жизни. Ей было на момент смерти 79 лет. Первым трагическую новость сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Церемония прощания с легендой отечественного киноматографа состоялась в храме Христа Спасителя.

Как известно, последние дни жизни актриса провела в больнице. Новый год Чурикова встретила с родными, но после праздников почувствовала себя плохо. Ее единственный сын как-раз уже улетел в Лондон, поэтому не успел проститься с мамой. Когда он срочно вернулся в Москву, было поздно.

На церемонии прощания с Инной Михайловной Глеб и Иван Панфиловы были безутешны. При этом они старались никому не показывать своих горьких чувств и еле сдерживали слезы. Самый эмоциональный момент случился тогда, когда подошли к гробу и опустились на колени. Все время сын покойной артистки держал отца за руку, обняв его за плечи, когда тот бросил прощальный взгляд на любимую жену.