TikTok-блогерша Дина Саева обратилась к Сергею Лазареву после их конфликта

Конфликт популярной TikTok-блогерши Дины Саевой и российского поп-исполнителя Сергея Лазарева вспыхнул около года назад. О неприятной ситуации с артистом девушка рассказала в своем интервью Надежде Стрелец.

С поющим отцом двоих детей светская львица пересеклась во время очередного отдыха в Турции. Но Лазарев не обратил на видеоблогершу никакого внимания.

Как заявила Дина, она была готова спокойно поговорить с Сергеем и обсудить произошедшее. Саева даже призвала певца «снять корону» и быть «намного проще». Как отметила интернет-звезда, в отличие от Лазарева, Дима Билан оказался дружелюбным, поэтому у них сложились хорошие взаимоотношения.

Разногласия между блогером и Сергеем возникли в телешоу «Осторожно: Собчак», где они познакомились. Тогда Саева заявила, что не знает ни одной композиции сладкоголосого артиста, а тот в свою очередь раскритиковал ее ролики в TikTok.