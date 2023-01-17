Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно заявила, что готова уйти от супруга к другому мужчине

Участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно сделала шокирующее заявление. Она сообщила о том, что готова уйти от своего супурга Иосифа Оганесяна к другому мужчине. Об этом она написала в своих социальных сетях.

Как сообщила девушка, она уже давным-давно думает о том, чтобы расстаться с мужем. С парнем они вместе пять лет. Вчера Саша снова пожаловалась на сложности в их отношениях.

Черно попросила совета у своих многочисленных поклонников. Она спросила о том, как можно справиться с кризисом отношений после 5-ти лет брака, а затем и вовсе решила порассуждать на тему того, к какому мужчине могла бы уйти от избранника.

"Это точно был бы точно мужчина лет так от 33 до 38, и чтобы заработок выше моего", — поделилась звезда реалит "Дома-2" с подписчиками.